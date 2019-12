Dove trovare i contributi 2020 se hai una startup in Emilia-Romagna

Se hai una startup in Emilia-Romagna hai scelto una delle migliori regioni in Italia dove avviare il tuo progetto imprenditoriale.infatti in questo territorio sono oggi presenti 902 startup. Tanto che dopo Lombardia e Lazio, l'Emilia-Romagna è la terza per numero di startup innovative presenti sul territorio e a favorire l'incremento di queste realtà è certamente la presenza di numerosi progetti, specialmente a livello regionale, volti a favorire il loro sviluppo. In questa guida completa li vediamo uno ad uno:

Imprese Regione Emilia-Romagna: è il sito internet ufficiale per conoscere tutte le novità e le attività proposte dalla Regione Emilia-Romagna per il mondo imprenditoriale, e quindi non solo per le startup.

Contributi Regione Emilia-Romagna: è il sito internet ufficiale della Regione che pubblica i contributi a cui si può accedere se si è un'impresa e come farlo attraverso gli appositi bandi.

Startupemiliaromagna.it : è il sito internet del progetto EmiliaRomagnaStartUp, creato insieme alla Regione Emilia-Romagna, e volto a creare una piattaforma informativa e di incontro ad hoc per chi ha una startup o per chi vuole lanciare una startup.

Emilia Romagna Contributi: è il sito internet dedicato esclusivamente sui contributi della Regione per progetti imprenditoriali avviati o che si desidera avviare.

Finanziamenti a fondo perduto: è un sito internet a livello nazionale che però contiene una parte dedicata esclusivamente ai finanziamenti a fondo perduto per l'Emilia-Romagna.