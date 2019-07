Tutti i progetti regionali per finanziare start up e giovani imprese modenesi

L'Emilia-Romagna si è ormai abituata in questi ultimi anni alla crescita di imprese giovani, le famose startup ma non solo, che sono spuntate nel territorio regionale offrendo nuovi prodotti e servizi, ma soprattutto portando tanta innovazione. A fronte di questa mobilitazione imprenditoriale, la Regione Emilia-Romagna ha previsto una serie di finanziamenti utili ai giovani imprenditori per iniziare o proseguire la propria attività.

In particolare sono aperti i seguenti bandi e finanziamenti:

Contributi per progetti di insediamento e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali – Anno 2019

Legge regionale n. 41/97 - Interventi per le imprese nel settore del commercio e dei servizi

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi



Start up innovative

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.4.1 - Contributi per piccole e micro imprese

Investimenti per le imprese operanti nelle attività ricettive e turistico-ricreativo

Legge regionale n. 25/2018 - Contributi per micro, piccole e medie imprese

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle aziende sanitarie regionali e di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica dei veicoli aziendali

Por Fesr 2014-2020, Asse 4, azioni 4.1.1, 4.1.2, e 4.6.4 - Contributi per aziende sanitarie regionali

Contributi per la promozione del commercio equo e solidale – Anno 2019

Legge regionale 26/2009 - Art. 6 - Contributi agli Enti e organizzazioni del commercio equo e solidale per iniziative di promozione ed attività di divulgative e formazione

Contributi ai Centri di assistenza tecnica - anno 2019

Legge regionale 41/97 – Interventi di valorizzazione di aree commerciali

Progetti di promozione sui mercati esteri europei ed extra-europei

PRAP 2012-2015, Attività 4.1, VI annualità - Contributi per associazioni imprenditoriali, camere di commercio, fondazioni

Investimenti tecnologici nell’ambito del centro di ricerca Enea del Brasimone

Legge Regionale 27 dicembre 2018 n.25, articolo 21 - Manifestazione di interesse per Enea e soggetti pubblici e privati

Bando start up innovative nei comuni dell'Emilia-Romagna più colpiti dal sisma 2012

Decreto legge 74/2012 e Ordinanza commissariale n. 6/2019 - Contributi per micro e piccole imprese

Progetti di ricerca e sviluppo delle pmi nei comuni dell'Emilia-Romagna più colpiti dal sisma 2012

Decreto legge 74/2012 e Ordinanza commissariale n. 13/2019 - Contributi per piccole e medie imprese

Azioni di promozione internazionale ClustER - Anno 2019

Programma attività produttive - Contributi per associazioni selezionate ai sensi della D.g.r. 671/2017

Ripopolamento e rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012

Decreto legge 74/2012 e Ordinanza commissariale n. 2/2019 - Contributi per imprese, associazioni, fondazioni, attività professionali ed enti no profit

Fondo Energia

Por Fesr 2014-2020, Asse 4, Azione 4.2.1 - Contributi per imprese in forma singola o associata

Contributo alle imprese e ai professionisti tramite Consorzi Fidi

Legge regionale n. 26 art. 3 - Contributo alle imprese e ai professionisti

Fondo regionale microcredito

Legge regionale n. 23/2015 - Accesso al credito agevolato per imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti

Fondo di cogaranzia regionale per l'accesso al credito delle imprese

Delibera di Giunta regionale n. 231 del 8 febbraio 2010 - Agevolazioni per le imprese

Agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in conto interessi gestiti da consorzi-fidi e cooperative di garanzia

Sviluppo e riqualificazione del patrimonio e dell'offerta turistica regionale (Legge regionale 40/02) - Titolo IV - Art. 12

Finanziamenti agevolati alle cooperative Foncooper

Programma Attività Produttive, Misura 2.2, Azione C - Fondo per società cooperative tramite finanziamenti agevolati a valere sul fondo rotativo Foncooper

