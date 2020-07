Sportello unico per le attività produttive : cosa è e come funziona a Modena

Cosa fa lo sportello

Lo sportello fornisce informazioni, di persona, telefoniche e per posta elettronica, per l’insediamento e per il successivo avvio, modifica ed esercizio delle attività economiche, mettendo in relazione le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione per la gestione di pratiche che riguardano le attività produttive.

Riceve e gestisce le istanze relative ai procedimenti autorizzativi e di controllo per l’insediamento, modifica o cessazione delle attività produttive, o di servizio, rilascia i provvedimenti autorizzativi quando dovuti, si occupa di regolamentare le attività di competenza, partecipa al tavolo regionale e alla comunità telematica regionale degli sportelli unici, segue la progettazione ed evoluzione della gestione telematica dei procedimenti di competenza.

Lo sportello è competente per procedimenti nei seguenti ambiti

Industria, Artigianato, Servizi

Acconciatori, Estetisti, Piercing e Tatuaggio

Produzione alimenti (gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio, rosticcerie, pasta fresca)

Panificatori

Tintolavanderie

Attività connesse ad animali da compagnia

Agenzie d’affari

Agenzie di viaggio

Agenzie funebri

Attività professionali (fochino, istruttore di tiro, accompagnatore turistico, pirotecnico)

Commercio, Attività di Vendita e Mercati

Commercio in sede fissa e forme speciali di vendita

Commercio su aree pubbliche

Vendita di quotidiani e periodici

Mercati e Fiere

Produttori agricoli

Somministrazione e Attività ricreative e di svago, Circoli, Intrattenimento e Spettacolo

Somministrazione di alimenti e bevande (Pubblici Esercizi)

Circoli Privati

Attività di intrattenimento, sportivo e di spettacolo (Sale da ballo, Cinema, Teatri, Piscine e Trattenimenti diversi)

Sale gioco e apparecchi da gioco

Feste, Eventi e Manifestazioni

Attività di spettacolo viaggiante (Circhi, Luna Park, Giostre)

Centri estivi, Ludoteche e Baby Parking per minori di competenza del settore Istruzione

Manifestazioni di sorte locale (Lotterie, Tombole, Pesca di beneficienza)

Strutture ricettive dirette all’ospitalità

Alberghi e residenze turistico-alberghiere

Case e appartamenti per vacanze

Case per ferie

Ostelli

Affittacamere

Bed and breakfast

Rifugi escursionistici

Campeggi

Villaggio turistico

Agriturismo

Area attrezzata per sosta temporanea

Trasporti e Carburanti

Taxi, NCC, Noleggio e Autorimesse

Distributori di carburanti

Occupazioni di suolo, Mezzi pubblicitari, Ascensori, Notifiche sanitarie