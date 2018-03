Asili nido, visite alle strutture e apertura anticipata delle iscrizioni online

Prendono il via venerdì 16 marzo gli open day dei nidi d’infanzia comunali e convenzionati della città per i quali si potrà presentare domanda di iscrizione per l’anno educativo 2018/2019 già da mercoledì 21 marzo. Quest’anno il bando per richiedere il servizio educativo esce infatti con oltre due settimane di anticipo rispetto agli altri anni, per andare maggiormente incontro alle esigenze di programmazione delle famiglie che in questi giorni stanno ricevendo una lettera dal settore Istruzione del Comune di Modena con indicazioni di strutture e posti disponibili.

Insieme alle informazioni, riceveranno a casa il calendario degli open day, i giorni in cui è possibile visitare le singole strutture e incontrare gli educatori. Il calendario, consultabile anche on line (www.comune.modena.it/istruzione) delle visite in programma dal 16 marzo al 19 aprile, quest’anno è stato dilatato per offrire la possibilità di vedere più servizi.

Potranno presentare domanda d’iscrizione al nido i bambini residenti a Modena, con almeno un genitore, nati negli anni 2016, 2017 e 2018, in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie.

Sugli attuali circa 1.450 posti complessivi, sono 730 quelli disponibili, di cui 357 nei 15 nidi comunali e 373 nelle 29 strutture convenzionate. Del totale dei posti disponibili, 611 sono a tempo pieno e 119 a part time. La maggior parte (417) sono destinati ai bimbi nati nel 2017, 178 ai nati nel 2016 e 135 ai nati nel 2018. In particolare le famiglie di bimbi nati nel 2018, o che si prevede nasceranno entro il 31 ottobre, potranno scegliere i nidi con la sezione lattanti.

Il servizio di nido è attivo da settembre a fine giugno, dal lunedì al venerdì e l'orario è articolato indicativamente dalle 8 alle 16 per il tempo pieno e dalle 8 alle 13.15 per il part time con fruizione del pasto.

Esistono anche nidi che funzionano con modalità particolari. Al nido comunale Marcello, oltre al servizio di tempo pieno, c’è la possibilità di frequentare una sezione part time per grandi tre mattine la settimana (mercoledì, giovedì e venerdì) con la somministrazione del pasto e uscita alle 13.30. Il nido Parco XXII Aprile funziona tutti i giorni solo al mattino con due possibili modalità orarie: dalle 8 alle 13.15 con la somministrazione del pasto o dalle 8 alle 12 (12.45 con posticipo) senza pasto e con una retta di frequenza ridotta.

Le rette mensili del nido sono calcolate in funzione al valore Isee del nucleo familiare e anche quest’anno la Giunta ha confermato le riduzioni introdotte lo scorso anno.

Le domande d’immissione si presentano fino al 2 maggio compilando il modulo on line all'indirizzo www.comune.modena.it/istruzione; in alternativa i moduli (scaricabili da internet o ritirabili presso Urp e sedi di Quartiere) compilati possono essere presentati agli sportelli del Settore Istruzione di via Galaverna 8 lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; mercoledì dalle 8.30 alle 13. Le domande si possono anche compilare online su appuntamento presso l’Urp di piazza Grande 17 (059/20312) e al MeMo di viale J. Barozzi, 172 (059/2034311 – 2034341) dove il lunedì dalle 9 alle 13 si può accedere anche senza appuntamento. Inoltre, chi avesse bisogno di un supporto per la compilazione può recarsi senza appuntamento presso il Centro Milinda di largo Pucci 14 (lunedì dalle 17 alle 19, martedì dalle 10 alle 12, venerdì dalle 13 alle 15). Nel compilare la domanda è bene ricordare che è possibile scegliere fino ad un massimo di otto servizi comprendendo sia tempo-pieno che part-time, fino ad un massimo di quattro per singola modalità di gestione (comunale o convenzionato).

È obbligatorio indicare i nidi (tempo pieno e/o part-time) in ordine di preferenza ed è consigliabile utilizzare tutte le opzioni possibili. L'ammissione può avvenire infatti solo in uno dei nidi scelti e qualora il punteggio non consenta l'ammissione in alcuno di questi, il bambino viene inserito nelle liste di attesa.