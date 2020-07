Centri servizi per l'immigrazione a Modena

Elenco degli Sportelli per i cittadini stranieri presenti nella Provincia di Modena presso i quali si possono prenotare gli appuntamenti per ritirare i documenti in Questura e allo Sportello Unico per l'Immigrazione in Prefettura.

Acli

Via Morandi, 34 - tel. 059/364681

contatto Facebook: Acli Colf-Immigrati Modena

Apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30 (chiuso sempre il primo venerdì del mese); giovedì 8.30-16.30

Anolf/Cisl

Via Rainusso, 54/56 - tel. 059/890894

v.lorenzoni@inas.it

c.vlad@inas.it

Apertura al pubblico: martedì, mercoledì e venerdì 9-12.30, martedì anche 15-18, sabato 9-12.00.

Centro Stranieri, Comune di Modena

V.le Monte Kosica, 26/56 - tel. 059/2033411 - uapcs@comune.modena.it

Informazioni telefoniche: martedì, mercoledì e venerdì 11-13

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì 9-13 e 14-18



SPRAR - Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati Comune di Modena

viale Monte Kosica, 26 - tel. 059/2033411

Apertura al pubblico: lunedì 9-13 e 14-18

Cia - Confederazione Italiana Agricoltori

Via Santi, 14 - tel. 059/827620 - da lunedì a venerdì 8.30-12.30 (su appuntamento)

Uffici Migranti CGIL

piazza Cittadella, 36 - tel. 059/326293-326214 - clsmo.er.cigil.it

ll front-office è aperto per informazioni e per fissare appuntamenti nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; lunedì e martedì anche dalle 14.30 alle 18.30.

Cna World

viale Corassori, 72 - tel. 059/7476787 - fax 059/7476789 - cnaworldmodena@mo.cna.it

Apertura al pubblico SU APPUNTAMENTO: martedì, mercoledì e giovedì 9-13 e 14.30-17.30

Coldiretti

Via Fanti, 62 - tel. 059/316575 - da lunedì a venerdì 8.30-12.30

Milinda

Largo Pucci 14 (ex-Via Canaletto Sud 102) - tel. 059/315471 - mercoledì 17-19

Vale/Uil

Via da Vinci, 5 - tel. 059/346060-345877 - da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 15-18.30