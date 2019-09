Come trovare lavoro a Modena ? I 6 strumenti che ti consigliamo

Se sei in cerca di lavoro a Modena o in Provincia, ci sono 10 strumenti molto importanti che potrebbero aiutarti concretamente:

Lavoro per Te è il portale della Regione Emilia-Romagna realizzato per rendere più semplice l'incontro fra chi offre e chi cerca lavoro. I servizi sono rivolti sia ai cittadini che alle imprese e per accedervi è necessario registrarsi.

I Centri per l’impiego del territorio di Modena si rivolgono alle persone in cerca d’occupazione, agli occupati e ai datori di lavoro, offrendo servizi qualificati in materia di lavoro. Sono parte integrante della Rete attiva per il lavoro, nata in regione con l'obiettivo di rafforzare i servizi per chi cerca occupazione e rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e del sistema economico-produttivo.

Molto utile è anche la bacheca annunci di ModenaToday, che contiene più di 500 offerte in tantissimi settori e sotto-settori.

Altrettanto utili sono i Gruppi Facebook come Cerco/Offro Lavoro oppure Cerco Offro Lavoro Modena, o ancora Cerco Offro Lavoro Modena oppure Cerco Offro Lavoro Modena e dintorni.

Infine, puoi utilizzare piattaforme come Kijiji, infoJobs oppure Linkedin.