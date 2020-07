Dove e come richiedere la Naspi a Modena: i centri per l'impiego della città e le modalità di domanda

La domanda di NASPI (ex indennità di disoccupazione) NON si presenta al Centro per l'Impiego, ma all'INPS, on line sul sito www.inps.it o tramite una patronato.

Secondo la nuova normativa (art.21 Dlgs 150/2015) non è necessario presentarsi al CPI prima di presentare la domanda di NASPI (cd.indennità di disoccupazione).

La domanda di NASPI equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al Centro Impiego, perciò presentando la domanda di NASPI vieni anche iscritto al Centro per l'impiego.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

DOPO aver presentato la domanda, occorre in ogni caso recarsi al centro per l'Impiego entro 15 giorni per confermare lo stato di disoccupazione e stipulare il patto di servizio contenente le politiche attive.

Potrebbe interessarti: https://www.livornotoday.it/guida/imprese/registrazione-agenzia-entrate.html