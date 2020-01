Opportunità di lavoro all'estero per giovani dell'Emilia-Romagna

Se sei cittadina o cittadino dell'Unione Europea ricorda che hai il diritto di cercare un'occupazione e soggiornare in qualsiasi stato membro.

Per i primi tre mesi ti sarà sufficiente possedere la carta d'identità o un passaporto in corso di validità. Superato questo periodo puoi restare in quello Stato solo se in possesso di un contratto di lavoro.

Ti forniamo una serie di indicazioni per aiutarti a muovere i primi passi e fare le scelte migliori per te.

Mobilitas

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, insieme al Comune di Forlì, all'Università di Bologna e alla cooperativa sociale UNISER, ha attivato Mobilitas, per aiutare le giovani generazioni nelle esperienze lavorative e formative all'estero. Presso Europe Direct Emilia Romagna, attraverso questa piattaforma, viene fornito un servizio di orientamento ed accompagnamento alla mobilità transnazionale per studio e lavoro. Attualmente Attualmente un progetto che potrebbe interessarti è Your first EURES job (YfEj). Si tratta di un programma europeo di mobilità professionale che ha lo scopo di aiutare cittadine e cittadini di uno dei 28 paesi dell'UE e dei paesi EFTA/SEE (Norvegia e Islanda) che abbiano tra i 18 e i 35 anni, a trovare un’occupazione (lavoro, tirocinio o apprendistato) in un paese dell’UE o EFTA/SEE diverso da quello di residenza. Il programma supporta anche i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), a reperire occupati e occupate di cui hanno bisogno. A disposizione borse di mobilità!

ACCEDI A MOBILITAS

Eucareers

Se, nello specifico, ti interessa provare un'esperienza lavorativa all'interno delle Istituzioni Europee ti consigliamo di andare su Eucareers. Vi troverai tutte le informazioni, le opportunità d'impiego, le modalità con cui presentare la candidatura e i documenti necessari.

ACCEDI A EUCAREERS

Eures

Altro strumento che potrebbe esserti di grande aiuto è Eures, il portale europeo della mobilità professionale. Si tratta di una rete di cooperazione che collega la Commissione Europea con i servizi pubblici per l'impiego dei Paesi appartenenti allo spazio economico dell'UE, per agevolare le persone nella ricerca di un impiego e le aziende nella ricerca di personale qualificato.

ACCEDI EURES