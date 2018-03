Pavullo. Chiuso temporaneamente lo sportello Hera

Lo sportello Hera di Pavullo, in via Mario Ricci 16, è stato chiuso in seguito al cedimento della tettoia, lungo l’edificio del centro commerciale ‘Campanella’, avvenuto stamani. Gli uffici, che non sono di proprietà del Gruppo Hera, rimarranno chiusi fino a quando le Autorità competenti dichiareranno di nuovo agibile lo stabile.

Rimangono ovviamente disponibili tutte le altre modalità di contatto con il Servizio Clienti. Restano normalmente operativi tutti gli altri sportelli del Gruppo Hera.