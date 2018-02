Porta a porta Modena Est, apre il punto informativo

Apre martedì 13 febbraio, nei locali della Polisportiva Modena est, in via dell’Indipendenza 25, il punto informativo curato da Hera sulla raccolta differenziata porta a porta che prenderà il via tra la fine di marzo e l’inizio di aprile nella zona artigianale industriale di Modena est.

I tutor incaricati da Hera saranno a disposizione dei cittadini, per fornire informazioni sulle modalità del porta a porta e chiarire i dubbi, il martedì e il giovedì, dalle 12.30 alle 16.30, per quattro settimane. Il nuovo servizio si affianca alle attività dei tutor ambientali e dei tecnici specializzati di Hera che, dopo l’assemblea pubblica dello scorso 22 gennaio, hanno iniziato a contattare gli utenti per spiegare le nuove modalità di raccolta e consegnare il kit e il materiale informativo.

La Zai di Modena est, che conta circa 1.050 utenze, per oltre il 60 per cento non domestiche, è la più grande e l’ultima delle Zai modenesi a essere interessata dal nuovo servizio partito all’inizio del 2016.

Il porta a porta integrale dei rifiuti ha l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata - nelle zone Torrazzi e Nazioni, le prime a partire, è passata dal 30 per cento prima dell’avvio del progetto al 70 per cento – e di garantire un servizio ottimale e più efficace per le aziende e un maggior decoro urbano, dimostrandosi particolarmente efficace per disincentivare l’abbandono dei rifiuti. Nelle altre Zai dove è stata applicato (oltre Torrazzi e Nazioni, Bruciata ed Emilio Po) le denunce per abbandono dei rifiuti sono infatti diminuite del 90 per cento.