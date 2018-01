Ricongiungimento famigliare, ora la procedura passa completamente online

E’ ora completamente digitale la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Dal 17 agosto, infatti, sia la domanda che la documentazione necessaria devono essere inviate allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura in modalità informatica collegandosi al link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2. Ora il rilascio del nulla osta al ricongiungimento verrà comunicato al richiedente al momento della successiva convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti.

Novità anche nelle modalità di convocazione: la data, l’ora e il numero di riferimento della richiesta verranno pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura (http://www.prefettura.it/modena/contenuti/Ricongiungimenti_familiari-6680181.htm). Non si procederà più, pertanto, all’invio al richiedente delle lettere di invito.

Allo scopo di evitare disguidi e disservizi per l’utenza, per un periodo di sessanta giorni dalla data odierna, saranno contestualmente utilizzate sia la precedente che la nuova procedura di convocazione.