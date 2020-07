Scuolabus comunale: come fare domanda a Modena

L’Amministrazione Comunale ha attivato un servizio di trasporto scolastico per permettere il raggiungimento delle scuole primarie e secondarie di primo grado e in via eccezionale delle scuole dell’infanzia agli studenti residenti in zone particolarmente distanti e non servite dai mezzi pubblici di linea.

Di anno in anno, in base alle effettive esigenze degli utenti, vengono definite le linee di trasporto da attivare.

Iscrizione

Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare domanda online dal 27 maggio al 28 giugno 2019. Scaduto tale termine le domande vengono raccolte direttamente dall'ufficio Trasporti nei consueti orari di apertura al pubblico.

Il richiedente, in sede di domanda, dovrà dichiarare come intende utilizzare il servizio:

andata e ritorno da scuola

solo andata a scuola

solo ritorno da scuola

Il richiedente dovrà obbligatoriamente indicare un indirizzo e-mail valido ed un numero di telefono.

La richiesta del servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità va presentata direttamente all’Ufficio Trasporti Scolastici, nei consueti giorni e orari di apertura al pubblico.

Le domande di iscrizione al servizio devono essere presentate ogni anno nei modi e nei tempi sopra indicati: quelle presentate dopo il termine, ma entro il 31 agosto, garantiranno l'avvio al servizio dall'inizio dell'anno scolastico; per quelle presentate dopo il 31 agosto l'avvio al servizio avrà decorrenza dal 01 ottobre.

Le domande saranno accolte compatibilmente con la capienza dei mezzi utilizzati sui percorsi. In caso di superamento dei posti disponibili previsti per ogni linea e qualora non siano individuate da parte dell'amministrazione comunale soluzioni alternative per soddisfare tutte le domande pervenute, varrà come criterio per l'assegnazione del servizio la data di presentazione della domanda, con priorità alle domande per il servizio di andata e ritorno.

Tariffe

Utilizzo: andata/ritorno solo andata solo ritorno Trimestrale 100,00 euro 50,00 euro Annuale 270,00 euro 135,00 euro

L'anno scolastico viene suddiviso in 3 periodi (settembre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno) e per i periodi di servizio nei quali risulta attiva l'iscrizione la retta va comunque pagata, indipendentemente dal giorno di inizio, dalla rinuncia allo stesso in corso di periodo o dalla effettiva fruizione del servizio.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite avviso di pagamento pagoPA che verrà inviato all'indirizzo indicato.

In caso di mancato pagamento o di insolvenze pregresse il servizio Sistema Educativo-Scolastico potrà procedere alla sospensione del servizio.

Riduzioni sulle tariffe

I nuclei familiari residenti nel Comune di Modena in condizioni economiche disagiate, considerati tali quelli con un valore Isee non superiore a € 4.700,00 possono richiedere un’agevolazione in forma di una riduzione non superiore al 50% sul prezzo dell’abbonamento, presentando apposita richiesta corredata di attestazione Isee in corso di validità.

Sospensione del servizio

L’Amministrazione comunale, sia all’inizio che in corso d’anno, si riserva di modificare, per esigenze di funzionalità del servizio, la linea, gli orari e/o le fermate, o anche di sopprimere la linea stessa.

Rinuncia al servizio in corso d’anno

Nel caso in cui l’utente intenda rinunciare al servizio in corso d’anno dovrà presentare rinuncia scritta al Settore Servizi educativi, Ufficio Trasporti Scolastici per il periodo successivo entro la fine dell'ultimo mese precedente il periodo per il quale si intende rinunciare.

La mancata comunicazione scritta di rinuncia comporterà l’obbligo di pagamento della retta anche nel caso che il servizio non venga utilizzato.