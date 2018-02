Scuole. Ultime ore per presentare domanda d'iscrizione

Martedì 6 febbraio scade il termine per le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 alle scuole dell'infanzia, alle primarie e alle secondarie. Per le prime classi di primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) le domande vanno fatte esclusivamente on line sul sito web del Ministero (www.iscrizioni.istruzione.it) e c’è tempo fino alle ore 20 del 6 febbraio.

Alle scuole dell’infanzia di Modena, pubbliche (comunali, gestite dalla Fondazione Cresci@mo e statali), private convenzionate e Fism, si accede attraverso il Sistema unificato delle iscrizioni. Le domande si possono compilare direttamente on line sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/istruzione) fino alle ore 24 di martedì 6 febbraio. In alternativa i moduli compilati possono essere presentati agli sportelli del Settore Istruzione del Comune di Modena, in via Galaverna 8 che martedì 6 febbraio saranno aperti, in via straordinaria, dalle 8.30 alle ore 13.

Per informazioni è anche possibile telefonare all'Ufficio Ammissioni Scuole dell'Infanzia tel. 059 2032708 - 2771.

Alle scuole d’infanzia si possono iscrivere tutti i bambini residenti a Modena nati nel 2015 e quelli nati nel 2014 e 2013. Le domande d'iscrizione vengono ordinate in base alle preferenze espresse dai genitori e ai criteri di precedenza definiti con apposito accordo tra le Istituzioni scolastiche e il Comune.

Il modulo di domanda e il fascicolo contenente i criteri d'ammissione e le regole che disciplinano il servizio sono consultabili alla pagina www.comune.modena.it/istruzione/scuola-dinfanzia-3-6-anni, nelle sedi di Quartiere, all'Urp di piazza Grande e presso la portineria del Settore Istruzione.