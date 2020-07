Imu e Tasi in ritardo, quanto costa il ravvedimento operoso a Modena

Con la Tasi abolita per decreto, dunque di fatto accorpata all'Imu nella riorganizzazione delle tasse sulla casa e sulle proprietà immobiliari, ad oggi è corretto parlare di un solo “ravvedimento operoso”, ovvero la possibilità di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Ricordiamo che il ravvedimento operoso dell'Imu può essere effettuato solo nel caso in cui la violazione non sia già stata contestata.

Pagamento Imu in ritardo: a quanto ammontano le sanzioni

Di seguito tutte le sanzioni previste dal Comune di Brescia in caso di ravvedimento operoso dell'Imu:

Entro quattordici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo

Dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione dell'1,5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Dopo il trentesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando la sanzione del 1,67% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Oltre i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla scadenza applicando la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Oltre un anno (e fino a due anni) applicando la sanzione del 4,29% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Oltre due anni applicando la sanzione del 5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Alla sanzione “semplice” vanno poi aggiunti gli interessi moratori, calcolati con il seguente tasso legale:

0,3% a partire dal 1 gennaio 2018

0,8% a partire dal 1 gennaio 2019

0,05% a partire dal 1 gennaio 2020

Tutti s'intendono con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato, in autotassazione, fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.