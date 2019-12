Tutte le nuove tasse che arriveranno nel 2020

Anno nuovo vita nuova, si potrebbe dire, ma sarebbe anche corretto dire "Anno nuovo, tasse nuove": Infatti, con l'arrivo del 2020 ci saranno nuove tasse in arrivo a partire dalla tanto notiziata Plastic Tax che non scatta da inizio anno, ma solo dal 1 Luglio, e prevede 0,45 centesimi di prelievo ogni chilogrammo di plastica. Insieme a questa tassa, che probabilmente ricadrà sul consumatore finale, anche la Sugar Tax potrebbe avere esito simile, anche se per vederla all'opera bisognerà attendere Ottobre, quando la tassazione sulle bevande zuccherate scatterà a 0,10 euro ogni litro e per i prodotti zuccherati 0,25 euro ogni chilogrammo.

Tasse più particolari sono quelle previste per chi possiede auto aziendali, che da Luglio sarà revisionata, con sgravi fiscali sulle auto elettriche ed ibride, e invece un incremento delle imposte sulle vetture più inquinanti. Altrettanto tassato sarà il gioco d'azzardo con la Tassa sulla Fortuna che dal prossimo 1 Marzo determinerà un prelievo al 20% sulle vincite oltre i 500 euro. Ed infine scatterà anche la Robin Tax, forse la meno chiacchierata sui media, ma che porterà l'addizionale Ires dal 24 al 27,5% per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie. L'obiettivo di questa tassa sarebbe quello di colpire i più ricchi, ma i suoi esiti sono tutt'oggi ignoti dato che fu annunciata dal Presidente USA Jimmiy Carter, ma mai concretizzata.