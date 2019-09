Tasse di Settembre: cosa pagare entro il 30 se sei un'azienda

Secondo la disposizione è previsto lo slittamento della scadenza dei versamenti per chi è soggetto agli I.S.A. al 30 Settembre 2019. Si tratta di soci di società di persona, associazioni professionali, società di capitali e soci "in trasparenza".

Questa proroga al 30 Settembre riguarda anche l'IRAP, per i contributi previdenziali in dichiarazione e per il saldo IVA 2018.

Tuttavia, è necessario tenere a mente che non è dovuto lo 0,4% per lo slittamento dei versamenti a settembre in una unica rata, tranne che per l'IVA.

Ciò che rimane ignoto fino ad oggi è la questione dei contribuenti minimi e di quelli forfettari, dato che la norma non li cita. E da questo punto di vista è necessario consultare il proprio commercialista.