Abbonamento mezzi pubblici annuale a Modena: agevolazioni ed esenzioni

L'abbonamento è ad uso strettamente personale, non cedibile e non rimborsabile. Sulla tessera sono riportati la foto il nome ed il cognome. Nel periodo di validità consente un numero illimitato di viaggi per il percorso prescelto.

Dove Acquistarlo

Presso le biglietterie del bacino Provinciale di Modena che effettuano servizi completi di biglietteria o presso quelle che effettuano prenotazioni (elenco biglietterie) ripresentandosi entro 15 gg dalla prenotazione. Presentare il modulo di richiesta debitamente compilato, un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e una fotografia formato tessera recente (non più vecchia di 6 mesi) per la prima emissione.

Per i minori è obbligatorio presentare anche la fotocopia del documento di identità di un genitore e\o del tutore firmatario.

Dove Ricaricarlo

Presso le biglietterie SETA del bacino provinciale di Modena o le casse automatiche a terra; on line www.setaweb.it; tramite smartphone con applicazione dedicata "SETA" (scaricabile gratuitamente presso Apple Store e Google Market); presso gli sportelli bancomat Unicredit e banche del Gruppo Intesa Sanpaolo (anche per correntisti di altre banche).

Validità e Prezzi

L'abbonamento mensile - che si attiva al momento dell'acquisto - ha validità di calendario dal primo all'ultimo giorno del mese. Gli abbonamenti mensili acquistati tra il giorno 1 e il giorno 20 di ogni mese saranno validi per il mese di acquisto (quindi fino all'ultimo giorno del mese). Gli abbonamenti mensili acquistati dal giorno 21 in poi avranno validità dal primo all'ultimo giorno del mese successivo.

E' possibile acquistare più mensilità consecutive esclusivamente presso le biglietterie SETA.

L'annuale ha validità 12 mesi a partire dalla data di emissione.

Gli abbonamenti possono essere acquistati con largo anticipo rispetto al periodo di attivazione.

