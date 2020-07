Taxi a Modena e Carpi: tutti i numeri utili

Se sei in cerca di un taxi e vuoi sapere come poterlo prenotare, sia all'ultimo momento, sia con anticipo di ore o giorni, ecco i numeri utili per prenderlo a Modena.

Modena: 059 374242

Carpi: 059 353888

Taxi Message (Whatsapp, Telegram): 335 1838555

Sito web: cotamo.it

Taxi Anch'io: 366 5221761 dalle 22:00 alle 4:00 a 4,00 euro.

Scopri le tariffe dei Taxi