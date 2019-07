Viaggiare in treno risparmiando: le agevolazioni per giovani e bambini in Emilia-Romagna

Se sei giovane o sei un bambini in Emilia-Romagna è possibile spostarsi in treno risparmiando grazie alle agevolazioni delle TPER - Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna.

Giovani

I giovani che scelgono il treno per spostarsi, fino al 27° anno di età, godono di agevolazioni speciali per gli abbonamenti sia annuali che mensili. I titoli ridotti per studenti, se presenti, sono illustrati nella pagina di dettaglio di ogni tipologia di titolo alla pagina tariffe.

Bambini

Sui treni TPER i bambini viaggiano gratis fino ai 4 anni di età, inoltre i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni non compiuti potranno usufruire di una tariffa scontata del 50% sulla tariffa intera del biglietto di corsa semplice con il prezzo minimo previsto equivalente al valore di 1 zona per la tratta di interesse. Il titolo di viaggio potrà essere acquistato a bordo senza l’applicazione di alcun sovrapprezzo purché richiesto dal viaggiatore o dall’accompagnatore al momento della salita.

L’età del viaggiatore dovrà essere dimostrata da idoneo documento di identità o, in mancanza, da una documentazione sostitutiva o da una autocertificazione resa dal genitore.