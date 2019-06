Smaltire rifiuti a Modena: dove trovare isole ecologiche in città

A Modena sono presenti quattro isole ecologiche o stazioni ecologiche, ovvero che svolgono la raccolta per i rifiuti differenziati e in particolare per quei tipi di rifiuti che non possono essere inseriti nei cassonetti presenti nella propria via o nel proprio isolato in quanto appartengono a tipologie particolari. L'obiettivo di questi Centri è quello di recuperare una gamma sempre più ampia di rifiuti.

Come funzionano

Per accedere a questi Centri lo si può fare sia in automobile che a piedi, e una volta entrati al loro interno si possono depositare tipologie diverse di rifiuti, che saranno più facili da differenziare grazie all'assistenza, se necessaria, del personale presente al loro interno.

Tessera servizi ambientali

Viene rilasciata per ogni utenza domestica, la tessera per i servizi ambientali. Questa tessera permetterà di registrare i quantitativi conferiti per tipologia di rifiuto ed accedere ai meccanismi di incentivazione che verranno previsti per le raccolte differenziate.

Tipologie di rifiuti che possono essere conferite

inerti da piccole demolizioni domestiche

arredi ed elettrodomestici

legname (pallets, cassette e mobilio)

residui di potature e sfalci

carta e cartoni

vetro

materiali di ferro, lattine e alluminio

plastica

stracci e abiti

pneumatici, polistirolo

oli alimentari, oli lubrificanti

accumulatori e batterie, pile, toner, lampade

farmaci

vernici, solventi, diluenti, bombolette

liquidi fotografic,

filtri benzina, olio, gasolio

residui di WC chimici di camper o roulotte

piccoli quantitativi di eternit

RAAE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica

Ritiro gratuito del compost

Presso le stazioni ecologiche Archimede e Calamita è possibile anche ritirare gratuitamente del compost (il terriccio prodotto dal recupero dei rifiuti organici e vegetali provenienti dalla raccolta differenziata, ottimo per mantenere la terra fertile e sana) da usare nei propri orti e giardini.

Basta andare alla stazione ecologica, dotati di un contenitore idoneo, con la tessera per i servizi ambientali o la propria bolletta, e conferire un rifiuto differenziato.

Stazioni ecologiche a Modena

Calamita

Viale dello Sport, 35

Orario: da lunedi a sabato 8.00-19.00. Domenica 9.30 - 12.30

Archimede

Via Germania, 88/s (zona industriale Modena Nord)

Orario invernale (ora solare) Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 13.00-18.00; Sabato 8.00-12.30 e 13.30-17.00

Orario estivo (ora legale)

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14.00-19.00; sabato 9.00-13.00 15.00-19.00

Leonardo

Via Nobili, 380 - dietro al polo scolastico Leonardo

Orario invernale (ora solare) Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00; sabato 8.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00

Orario estivo (ora legale) Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00; sabato 9.00-13.00 15.00-19.00