Parcheggiare a Modena: le aree sosta vicince al centro, mappa e tariffe

I parcheggi in prossimità del centro storico e dell'area ZTL sono numerosi a Modena.

La maggior parte dei parcheggi a pagamenti sono intorno al centro storico con una tariffa oraria ordinaria dalle 8.00 alle 20.00 di circa 1,12 euro l'ora.

Il secondo parcheggio comodo è quello del Modena Park, che si trova nella zona nord-ovest del centro storico. La sede di questo parcheggio sotterraneo è in via Achille Fontanelli 18 e in viale Monte Kosica. La tariffa oraria di 1.20 euro dalle 6:00 alle 20:00 e di 0,40 euro dalle 20:00 alle 6:00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine è presente un parcheggio gratuito in prossimità del centro storico con entrata in Viale C. Sigonio e Via Antonio Peretti.