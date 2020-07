Quanto costa ricaricare l'auto elettrica a Modena

La mobilità elettrica è oggi un business che cresce molto velocemente e a quanto pare sarà sempre più veloce tale crescita in futuro, tuttavia i numeri italiani sono deboli a confronto di quelli del nord Europa, infatti se da noi nel 2017 sono state vendute 4.827 auto elettriche, in Norvegia e Germania rispettivamente queste sono state 62 mila e 55 mila.

Tuttavia, oggi il processo ha avuto un’accelerazione e per tale motivo nel solo primo semestre del 2018 sono state vendute 4.129 auto elettriche, ovvero quasi come in tutto il 2017. Questo dato aiuta a comprendere che sicuramente la crescita è repentina, e seppur l’Italia sia indietro, siamo tuttavia abbastanza veloci a recuperare.

In particolare in Emilia-Romagna che cresce ad un tasso del 20%, con Modena che è sì solo la terza città per unità di questo genere, ma è la seconda per tasso di crescita pari al 38,3%. Perciò vi è la possibilità nel nostro territorio di crescere molto velocemente.

Prezzi Hera Ricarica.

Flat con soglia: 20 euro al mese per 40 kWh

A consumo: 2 euro/mese.