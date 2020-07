Fino a quando rinnovare permesso auto nel comune di Modena

Chi dimenticherà di rinnovare l’autorizzazione permanente Ztl avrà ora fino a 90 giorni di tempo per sanare gli accessi irregolari senza incorrere in accumuli di sanzioni con cifre a tre zeri. E l’agevolazione, che prevede il pagamento di un’unica sanzione amministrativa, non interessa più solo i residenti titolari di miniticket, ma anche tutti gli altri soggetti detentori di autorizzazione permanente che costituiscono titolo per il transito o la sosta nella Zona a traffico limitato, nel caso in cui permangano i requisiti richiesti.

La Giunta comunale ha infatti approvato una delibera che amplia temporalmente ed estende ad altri soggetti l’agevolazione introdotta lo scorso settembre per i residenti tenuti a rinnovare il miniticket per l’ingresso in Ztl, che consentiva di sanare la situazione dovuta a dimenticanze entro il 45° giorno con un’unica sanzione amministrativa. L’obiettivo è contenere l’onere economico a carico dei cittadini a causa di banali dimenticanze e allo stesso tempo razionalizzare l’attività gestionale amministrativa. Raddoppiando i tempi per accedere all’agevolazione viene garantita la più completa informazione relativamente alla scadenza dell’autorizzazione, sia attraverso gli avvisi inviati dal gestore della sosta Modena Parcheggi tramite email o sms, sia mediante la notifica dei verbali di accertamento di violazioni amministrative pecuniarie nel frattempo redatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il periodo in cui è possibile sanare la situazione viene esteso da 45 a 90 giorni, prevedendo per le violazioni eventualmente accertate il pagamento di un’unica sanzione amministrativa di 100 euro, più spese di notifica, se si paga entro il 30° giorno dalla scadenza dell’autorizzazione e di 160 euro, più spese di notifica, se si paga tra il 31° e il 90° giorno. Qualora rimangano i requisiti, quindi, entro il 90° giorno il rinnovo dell’autorizzazione permanente avviene con effetto retroattivo con il pagamento della tariffa di riferimento aggiornata, quando prevista, mentre nel caso in cui il rinnovo avvenga dal 91° giorno, la validità decorrerà dalla data di avvenuto pagamento e non sarà possibile sanare le eventuali violazioni intercorse nel frattempo.