Dove si trovano i varchi ZTL in centro storico a Modena

Nel centro storico di Modena esiste una Zona a Traffico Limitato, ecco l'elenco delle vie in cui sono posti i varchi con le telecamere:

Largo Porta Bologna

Vicolo del Cane

Via Saragozza

Via Selmi

Corso Canalchiaro

Largo Porta Sant’Agostino

Via Ganaceto angolo Corso Cavour

Via III Febbraio

Corso Accademia Militare

Via Mascherella

Corso Canalgrande angolo San Giovanni del Cantone

Via Emilia Centro tra Vicolo Squallore e Via Torre

Corso Duomo

Sono poste delle telecamere in Via Emilia Centro, tratto compreso tra Vicolo Squallore e Via Torre, in entrambe le direzioni di marcia e in Corso Duomo, in entrambe le direzioni di marcia, allo scopo di controllare l’accesso a questo tratto di strada disciplinato in modo più restrittivo.