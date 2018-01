Modenesi temporaneamente all'estero, ecco come chiedere il voto per corrispondenza

Gli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale del 4 marzo 2018, possono richiedere - per quella consultazione elettorale - di esercitare il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per liste di candidati presentate nella ripartizione in cui dimorano. L’opzione per il voto nella circoscrizione Estero potrà essere richiesta anche dai familiari con essi conviventi.

In base alla legge l’opzione dovrà pervenire al Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè entro il 31 gennaio 2018.

Il modello di opzione per l'esercizio del voto di corrispondenza nella circoscrizione Estero si trova online sul sito internet elezioni.interno.it e si può raggiungere anche dal sito dell’Amministrazione comunale (www.comune.modena.it).

Il modello, dopo essere stato compilato, firmato e acquisito tramite scanner, si può inviare via mail al Comune (all’indirizzo elettorale.leva@comune.modena.it). È anche possibile inviarlo via fax al numero 059 2032068, oppure può essere consegnato a mano, anche tramite terze persone all’Ufficio elettorale del Comune in via Santi 40, aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e al giovedì anche pomeriggio dalle 14 alle 18.

L'opzione, qualunque sia la modalità scelta per l’invio o la consegna, deve essere accompagnata dalla fotocopia o dalla scansione di un documento di identità valido.