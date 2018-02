Per la youngERcard è boom di iscrizioni: oltre 48 mila i giovani che hanno in tasca la tessera

Sono oltre 48 mila i giovani fra i 14 e i 29 anni che hanno scelto di sottoscrivere la youngERcard, strumento gratuito che l’assessorato alle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna ha lanciato cinque anni fa per promuovere consumi consapevoli tra le giovani generazioni con agevolazioni e sconti su tutto il territorio regionale.

Inoltre la youngERcard è anche una carta di cittadinanza attiva che promuove la partecipazione a progetti di protagonismogiovanile organizzati in collaborazione con Enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive, circoli, cooperative sociali.

Ogni giorno si registrano centinaia di nuove adesioni, soprattutto in presenza di occasioni culturali come spettacoli teatrali, cinema e mostre.

Grazie ad un accordo con BolognaFiere quest’anno le ragazze e i ragazzi potranno accedere gratuitamente ad Artefiera presentando la youngERcard. C’è tempo fino alla fine della manifestazione per ritirare la tessera presso uno degli oltre duecento punti di distribuzione presenti in Emilia-Romagna.

Per maggiori informazioni sugli orari e gli spazi consultare l’elenco sul sito della youngERcard.