"Looking back for hope", un gioco di ruolo live per salvare il futuro

Lo scioglimento dei ghiacci ha innalzato i livelli del mare lasciando pochissime terre emerse. I terrestri sono suddivisi in quattro stati, in guerra tra loro da così tanti anni da aver perso la cognizione del perché di tanta violenza. Il mondo è sull'orlo del collasso. Per questo una squadra scelta di illuminati viene mandata nel passato con la speranza di salvare il futuro.

Looking Back for Hope è un workshop di Live Action Role Playing che condurrà i partecipanti ad impersonare gli abitanti del futuro in un avventuroso salto nel tempo fino ai nostri giorni. Appuntamento domenica 8 luglio alle ore 19 alla Palazzina Vigarani, all'interno dei Giardini Ducali.

Il gioco, che ha una durata di circa 4 ore, rientra nel costo del biglietto valido per accedere alla mostra Adelita Husni-Bey. Adunanza. Nel corso della serata verrà offerta una cena al sacco ad ogni partecipante. È richiesta la prenotazione entro giovedì 5 luglio, compilando l'apposita scheda di iscrizione da inviare all'indirizzo edu@fmav.org, oppure telefonando ai numeri: 059 224418 (in orario di ufficio) - 059 2033165/3166 (in orario di mostra, Giovedì-domenica 17-23).

Fino al 26 agosto 2018, alla Galleria Civica di Modena, nella sede della Palazzina dei Giardini, è in corso la mostra Adunanza, a cura di Diana Baldon e Serena Goldoni, che riunisce l’eterogenea produzione che Adelita Husni-Bey ha sviluppato negli ultimi dieci anni tra video, installazioni, opere pittoriche, serie fotografiche, disegni e lavori su carta ed è la sua prima vasta personale in un’istituzione italiana. L’artista che vive a New York, negli ultimi anni si è distinta nel panorama internazionale, partecipando a manifestazioni di rilievo quali la Biennale d’Arte di Venezia nel 2017, tra i rappresentanti del Padiglione Italia, e la mostra Being: New Photography al MoMA di New York.