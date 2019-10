Meteo | Previsioni per giovedì 24 ottobre

Stato del cielo: Nuvoloso o coperto su gran parte del territorio, parziali schiarite sulla Romagna al mattino. Presenza di foschie o nubi basse in mattinata sui settori centro-orientali in diradamento a partire dalla Romagna.

Precipitazioni: perturbazione in transito da ovest verso est con piogge già dal mattino sui settori occidentali di intensità debole o moderata, ma con temporali sparsi più probabili in Appenino dalla tarda mattinata. Graduale coinvolgimento dell'Emilia centro-orientale nel corso del pomeriggio e in serata, mentre rimarrà più a margine la Romagna, coinvolta qualche piovasco o breve rovescio nelle ore serali, più probabile nelle zone interne.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +14/+17°C e massime in diminuzione, con valori di +17/+21°C.

Venti deboli dai quadranti orientali con rinforzi al pomeriggio e raffiche moderate/forti sul Crinale Emiliano. Mare temporaneamente mosso nelle ore centrali di giornata, in seguito poco mosso.

Attendibilità: medio-alta

