Allerta per il livello dei fiumi, attivo il monitoraggio di Secchia e Panaro

A seguito dell’allerta per maltempo diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per la giornata di domenica 11 marzo i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico di Modena, con particolare attenzione per i fiumi Secchia e Panaro e per i canali.

Le previsioni di Arpae indicano il rialzo delle temperature in montagna, con lo zero termico superiore a 2000 metri, ventilazione sostenuta e piogge intense, sempre in montagna, che determineranno nel corso della giornata un’accelerazione dei processi di fusione del manto nevoso al suolo.

Il nostro territorio è quindi interessato, sia in Appennino che in pianura da un'allerta di livello arancione. Per la giornata di domani 11 marzo previste diffuse precipitazioni su tutta la regione anche a carattere di temporale sugli Appennini. Quantitativi medi areali previsti: - deboli (fino a 20 mm) su Romagna e pianura centro-orientale, - moderati (fino a 30 mm) su pianura e collina occidentale, - elevati (fino a 50 mm) su montagne centro-occidentali con cumulate puntuali in 24h superiori a 80 mm sul crinale. Previsto uno scioglimento del manto nevoso a causa della ventilazione sostenuta, delle piogge e dello zero termico sopra i 2000 m.