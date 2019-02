Allerta Meteo Arancione sul territorio modenese. Prefettura prepara l'attività di soccorso

E' allerta meteo Arancione in Emilia, e parte della Romagna, nella giornata di domani per criticità idraulica, idrogeologica e per la presenza di venti consistenti. Infatti, non solo persiste un sistema perturbato sul territorio regionale, ma si accompagneranno a piogge e rovesci di moderata intensità nella zona appenninica con venti molto forti che potrebbe raggiungere i 60 km/h nelle aree modenesi di montagna.

La Prefettura di Modena, sulla base di tale allerta, ha convocato oggi pomeriggio il Centro Coordinamento Soccorsi e ha ha disposto l’attivazione della sala operativa presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Marzaglia.