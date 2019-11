Meteo | Forte peggioramento nel pomeriggio, resta l'allerta gialla

Le aree maggiormente colpite saranno molto probabilmente quelle centro-orientali. Attenzione quindi ai fiumi e ai corsi del reticolo idrografico minore, che potrebbero vedere aumentare il loro livello idrometrico anche repentinamente.

La fase più critica sarà indicativamente tra la prima serata di oggi, Sabato 16 e la prima mattinata di domani, Domenica 17 Novembre. Le mappe postate sopra sono da considerarsi indicative ai fini della stima accumuli, tuttavia si nota come vadano ad evidenziare una dinamica piuttosto simile.

Fiumi, mare e possibili criticità

La situazione necessita di un accurato monitoraggio, proprio perché la combinazione di vari fattori potrà dar luogo a criticità. Innanzitutto le precipitazioni abbondanti potranno favorire l’aumento del livello dei fiumi e dei corsi d’acqua minori, che potrebbero quindi vivere episodi di piena. Buona parte dei bacini emiliani centrali supera già la soglia 1, corrispondente a una piena con effetti limitati, tuttavia nelle ore pomeridiane e serali le cose potrebbero peggiorare.

Non a caso la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un bolletino di allerta meteo di colore giallo su tutta la regione per piene dei fiumi (RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN), per frane e piene dei corsi minori (PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN), nonchè per mareggiate in Riviera.

Previsione neve

Precipitazioni che diverranno nevose in Appennino, con quota neve in calo nel corso della serata, dai 1200 m fin sui 900 m. Possibili fenomeni intensi sul settore centro-occidentale(MO-RE-PR-PC) potrebbe favorire fiocchi fin sui 700/800 m.

Neve abbondante alle quote più alte, con alcune proiezioni che evidenziano la possibilità di registrare fino a mezzo metro di neve fresca.

Per quanto riguarda l’Appennino Romagnolo quota neve più alta, sui 1200/1300m. Quota neve in rialzo sul comparto centro-orientale, fin sui 1600/1800m nella mattinata di Domenica. Rimarrà più bassa altrove, con fiocchi fin sugli 800/1000 m sul comparto occidentale.