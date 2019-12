Meteo | Una analisi della nevicata emiliana del 12 e 13 dicembre

Giovedì 12 e Venerdì 13 Dicembre han visto il ritorno della neve fin sulle aree pianeggianti della nostra regione. In questo articolo rifletteremo specialmente sul Venerdì di Santa Lucia. Questo per cercare di farvi capire anche cosa c’è “dietro” una previsione e perché la situazione era delicata.

Una previsione complessa e rispettata

sprimiamo un pensiero in merito alla dinamica di Venerdì 13 Dicembre che ha suscitato nuove polemiche anche perché a onor del vero, è stata prevista con correttezza da pochi e tra questi pochi alcuni han perso per strada dei dettagli che le persone in realtà seguono (leggasi cartine piuttosto che bollettini scritti e titoli piuttosto che contenuto degli articoli stessi)

Mattina del 13 Dicembre 2019

Situazione mattutina abbastanza tranquilla per la Romagna, con il “classico” richiamo mite dai quadranti meridionali a produrre ben poco, salvo qualche piovasco in prima mattinata.

Sull’Emilia, specie centro-occidentale, contesto molto più difficile, con temperature negative o prossime allo zero al suolo su pianura e fino al medio appennino, mentre il flusso mite in quota ha fatto salire i valori su alto appennino.

Sulle pianure colonna d’aria maggiormente “a posto” per aria fredda in quota, mentre su medio appennino condizioni propizie al gelicidio, che si è verificato, fortunatamente in maniera localizzata.

Pomeriggio del 13 Dicembre 2019

Fase principale del peggioramento nel pomeriggio a coinvolgere tutta la regione da Ovest verso Est, con rapido esaurimento su Piacentino e Parmense nelle prime ore pomeridiane.

Dal Reggiano verso Est nevicate fin sulle aree di bassa pianura, con fenomeni più intensi tra Modenese e Bolognese, con sviluppo di un temporale nevoso.

L’analisi sia nell’aggiornamento di Giovedì sera(più cauto) sia di Venerdì prima mattina(più spinto) vedeva la possibilità di nevicate fin su Ferrarese e interno Ravennate(così è stato), estendendo quindi la possibilità di episodi misti e/o temporanee fioccate fin sulla costa.

Importantissimo in un contesto di questo tipo sia l’analisi del profilo termico verticale sia il tentativo di stimare gli effetti del passaggio perturbato sulla colonna d’aria stessa, anche in fase di nowcasting.

È importante sottolineare, non per vanto ma per semplice obiettività, che la previsione redatta dallo staff della nostra Associazione ha ricalcato fedelmente quanto avvenuto grazie a del lavoro di analisi iniziato già da Domenica 8 Dicembre. Questo a significare che non si tratta solo di prevedere “un giorno per l’altro” perché l’attendibilità della previsione è superiore, ma di “accompagnare per mano” l’evoluzione delle dinamiche atmosferiche nel corso delle varie settimane.

Sulla polemica legata all’allerta meteo, mancata o meno che sia, potremmo star qui a parlarne per ore. Non lo faremo, anche perché come spesso ricordiamo, l’emissione delle allerte non è nostro compito. La nostra idea la esprimiamo nei vari articoli e bollettini che pubblichiamo, nella speranza che anche essi possano aiutarvi in qualche modo a prevenire il rischio, pur non essendo(e non volendo essere) sostitutivi ai messaggi ufficiali.

Ecco i dati che abbiamo raccolto in merito agli accumuli nevosi

Di seguito i dati raccolti grazie al nostro Progetto neve per le giornate di Giovedì 12 e Venerdì 13 Dicembre.

Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna