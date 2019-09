Meteo | Tempo in peggioramento con calo termico da mercoledì

Il mese di Ottobre sembra poter esordire con un cambiamento nella circolazione atmosferica, che andrebbe a far sentire i suoi effetti sulla nostra regione tra Mercoledì 2 e Giovedì 3.

Difatti l’arrivo di un fronte freddo potrà determinare un incremento dell’instabilità specialmente durante la giornata di Mercoledì su gran parte del territorio regionale, alla quale seguirà un deciso calo termico. Ma andiamo con ordine.

La dinamica più probabile

Mancando ancora qualche giorno saremo in grado di fornire maggiori dettagli in seguito, tuttavia ora si riesce a delineare quella che sarà la dinamica più probabile.

Tra il pomeriggio e la serata di Martedì 1 Ottobre aumenterà la nuvolosità medio-alta e stratificata da Ovest verso Est, preludio del peggioramento che avverrà l’indomani. Le prime precipitazioni riguarderanno i settori occidentali della nostra regione nella prima parte di Mercoledì 2 Ottobre, con precipitazioni in estensione verso Est nel corso della giornata. Successivamente tra serata e notte esse insisteranno su Emilia orientale e Romagna, in esaurimento altrove. Instabilità in attenuazione in tali settori nella prima parte della giornata di Giovedì 3 Ottobre.

Veloce ma deciso calo termico

Il calo termico sarà abbastanza deciso: difatti si perderanno senza troppi problemi dai 7°C ai 10°C circa nei valori massimi. Essi passeranno dai +25/27°C di Martedì 1 Ottobre ai +16/19°C tra Mercoledì 2 e Giovedì 3.

Caleranno anche le minime, probabilmente sotto i +10°C su gran parte della pianura emiliana al risveglio di Venerdì 4. Esse subiranno una flessione, seppur più contenuta, anche nella nottata di Giovedì 3, ma sarà col rasserenamento che il fresco notturno si farà maggiormente sentire.

Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna