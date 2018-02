Meteo | La neve in arrivo in pianura. Rischio viabilità

Dopo un weekend dove la neve si e’ fermata alle porte della citta’, sembra che nelle prossime ore e’ destinata a raggiungere il comune di Modena. Il Burian, infatti, dopo aver colpito l’area orientale della regione, ora si sposta verso Modena con un giovedi determinato da precipitazioni nevose, che potrebbero continuare anche nella giornata di Venerdì.

La neve tende a raggiungere nella giornata di domani anche la bassa, diventando più intensa nel pomeriggio, per ridursi al tramonto e ancor più in nottata. La giornata di domani le temperature in pianura andranno tra -3 e -1, mentre in collina e montagna si passa dai -7 ai -4.

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, si prevedono in pianura tra i 10 e i 20 cm, mentre sui rilievi andranno dai 30 ai 40 cm, nell’Appennino più alto. Si tratta di stime previste, che varieranno durante la giornata, essendo deboli al mattino e sera, e moderate nel pomeriggio.

Ricordiamo di fare molta attenzione in caso di spostamenti, ancor più nei prossimi giorni in cui si presenta la possibilita’ di ghiaccio sull’asfalto.