Meteo | Weekend bianco in Appennino e possibili precipitazioni nevose in pianura

Con l'arrivo del weekend giungeranno le prime precipitazioni nevose, infatti si apre per i modenesi una due giorni caratterizzata dalla neve sui nostri Appennini, la quale potrebbe arrivare nella giornata di domani persino in città. Se infatti nella giornata di oggi, i modenesi potranno godersi solo la pioggia, nella mattinata di domani può essere che Modena sia imbiancata seppur si tratterebbe sempre di precipitazioni che non superano gli 8 mm, e che probabilmente con il manto stradale bagnato potrebbe sciogliersi velocemente. Vediamo le temperature e le precipitazioni del weekend tra la bassa, la città, il distretto ceramico e l'Appennino:

Bassa Modenese e Carpi

Un venerdì e un sabato caratterizzati dalla pioggia, con possibilità di brevi precipitazioni nevose nella prima parte della mattinata. Le precipitazioni termineranno verso il tardo pomeriggio quando le temperature scenderanno dai 5°C ai 2°C, per andare sotto zero nella notte. Mentre, la Domenica vedrà una mattinata soleggiata e un pomeriggio caratterizzato da annuvolamento, con le temperature che torneranno attorno ai 3,5°C.

Città di Modena

Se la giornata di oggi è stabile attorno alle frequenti piogge che continueranno fino a notte fonda con temperature che nel pomeriggio resteranno stabili attorno ai 5°C, per scendere nella notte ai 2°C. Nella giornata di Sabato le precipitazioni potrebbero diventare nevose nella mattinata con la temperatura che tendenzialmente scenderà fino a 1,1°C. Dopo un pomeriggio leggermente più caldo, sui 3°C, è in arrivo una notte fredda che toccherà i -4°C, per poi risalire nella giornata di Domenica fino a 3,7°C e con il cielo sereno.

Distretto Ceramico

Se la giornata di Venerdì è caratterizzata unicamente dalla pioggia, lo stesso avverrà Sabato per la neve, con le massime che scenderanno sotto i 4°C e le minime che toccheranno i -2°C. Verso la sera di Sabato le precipitazioni nevose lasceranno spazio ad un cielo più sereno e quindi ad una domenica mattina che aprirà con -4°C, per poi stabilizzarsi nel resto della giornata verso i 3°C grazie ad annuvolamenti.

Appennino Modenese

Venerdì e Sabato caratterizzati da precipitazioni nevose, consistenti nella giornata di oggi e abbondanti in quella di domani. Perfetta la condizione per chi ama sciare, con temperature che Venerdì non arriveranno sotto il -1°C, ma che Sabato toccheranno la minima dei -7°C. Il weekend in Appennino si conclude con una Domenica soleggiata caratterizzata da una mattinata molto fredda, con -9°C, e un pomeriggio invece che arriverà a toccare lo zero.