I giorni della neve. Appennino bianco, ma rovesci previsti anche in città

Li potremmo definire i "giorni della neve" quelli che i modenesi stanno vivendo. Questa mattina i modenesi di città si sono svegliati con i prati innevati, mentre già da Castelnuovo Rangone la neve ha raggiunto i primi 3-4 cm, per poi arrivare alla chiusura delle scuole nelle zone di Pavullo e difficoltà legate alla mobilità in Appennino. Una situazione che non sembra cambiare nei prossimi giorni, anzi il Burian russo sembra essere solo all'inizio.

Modena città

In città la giornata di oggi vedrà per il tutto il pomeriggio un'alternarsi rovesci piovosi con eventuali nevosi, mentre dal tardo pomeriggio e inizio serata quelli nevosi saranno maggiormente diffusi arrivando a 1,5 cm. La pioggia del pomeriggio, probabilmente porterà alla neve della serata a sciogliersi. La giornata di Sabato è determinata da pioggia misto neve nella prima mattina, per poi caratterizzarsi di nuvole grigie e qualche precipitazione piovosa. Mentre, la nevicata più intesa dovrebbe arrivare da Sabato notte e per tutta la giornata di Domenica, raggiungendo alla sera i -4,5°C.

Bassa Modenese

Nella bassa modenese si prevedono piogge nella giornata di oggi, misto a qualche spruzzata di neve, mentre per sabato annuvolamenti e modeste precipitazioni nevose. Probabili precipitazioni nevose nella giornata di domenica, seppur rimarranno sempre di modesta portata, portando a domenica sera la temperatura sotto i -5°C.

Distretto di Sassuolo e Terre dei Castelli

Nell'area di Sassuolo e delle terre dei castelli, le precipitazioni nevose continueranno tutta la giornata di oggi, per poi alternarsi a quelle piovose dalla mattina di sabato. Domenica sarà però la giornata con maggiore probabilità di precipitazioni nevose arrivando ai 2 cm di neve e con temperature che raggiungeranno nella notte i -7°C.

Appennino modenese

Weekend innevato nel nostro Appennino, perciò possibilità di vivere un fine settimana innevato seppur si consigli di fare attenzione durante il viaggio. A Sestola è una tre giorni di precipitazioni nevose, a Pavullo la giornata di oggi e quella di domenica sono solo nevose, mentre per Sabato è prevista qualche goccia d'acqua.