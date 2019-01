Meteo | Neve fino in pianura, ma per San Geminiano miglioramenti

E' allerta neve per la Protezione Civile in Emilia-Romagna con rischio precipitazioni nevose fino in pianura. Di quelli emanati in questi giorni, quello per la giornata di domani e di Giovedì è l'allerta che riguarda in maniera più consistente la zona della pianura e della via Emilia. Le precipitazioni nevose inizieranno domani mattina nella zona prima montana e poi collinare, mentre a Modena saranno misto acqua.

Le precipitazioni piovose lasceranno con probabilità spazio a quelle nevose a partire dalla sera per tutta la notte, raggiungendo anche la bassa modenese caratterizzata nella giornata di domani da pioggia.

Per la giornata di San Geminiano non è prevista neve e probabilmente neppure pioggia, tuttavia è ancora presto per dirlo dato che anche nella giornata di ieri non erano state previste precipitazioni nel modenese eppure qualche fiocco è caduto nel nonantolano.