Meteo | Previsioni di Domenica 28 Luglio

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto con temporanee parziali schiarite sulla Romagna.

Precipitazioni: tendenzialmente diffuse e a carattere temporalesco nella nottata, successivamente più concentrate sui settori centro-occidentali in mattinata e in seguito in spostamento verso Est,dove comunque saranno possibili piogge intervallate a pause asciutte in mattinata. Locali fenomeni temporaleschi possibili nelle ore centrali di giornata su Romagna ed Emilia orientale. Esaurimento dei fenomeni entro sera da Ovest verso Est.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +17/+21°C e massime in diminuzione, con valori di +24/+28°C.

Venti in rotazione da Sud/Sud-Ovest a Ovest/Nord-Ovest. Mare poco mosso.

Gallery