Meteo | Stanchi del caldo eccessivo ? Nel weekend le cose potrebbero cambiare

Se siete stanchi del troppo caldo le condizioni meteo potrebbero cambiare nei prossimi giorni, infatti Venerdì dopo una mattinata tutto sommato stabile, nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali sui settori centro-occidentali. Le province maggiormente coinvolte saranno quelle di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara e Modena. Più a margine la fascia costiera, che al più potrebbe vedere qualche piovasco, così come il settore occidentale della regione. Si tratterà di temporali veloci ma non per questo meno intensi. Saranno possibili locali grandinate e/o rinforzi del vento, seppur si tratti di fenomeni che, rispetto a quelli attesi tra Sabato e Domenica, risulteranno meno “importanti” in tal senso.

L‘instabilità si concretizzerà nella giornata di Sabato in due fasi: la prima in orario pomeridiano e in seguito tra serata e notte verso Domenica. Difatti, dopo una mattinata soleggiata, aumenterà l’instabilità a partire dai rilievi, con rovesci e temporali localmente in sconfinamento sulle pianure. In tal senso saranno maggiormente coinvolte, ancora una volta, le aree centro-orientali dell’Emilia. Più a margine la Romagna, che dovrebbe vedere stabilità almeno fin sul tardo pomeriggio, quando potrebbe essere lambita, fin sulla costa, da locali rovesci. Attenzione all’eventuale formazione di temporali organizzati, possibilmente multicellulari, in area pianeggiante, con possibilità di grandine di medio-elevate dimensioni e downbursts. In serata nuovo peggioramento da Ovest con estensione di rovesci e temporali verso Est nel corso della nottata.

Infine, Domenica la fase più marcata del break temporalesco ci interesserà nella giornata di Domenica. Stando agli ultimi aggiornamenti, sarà una Domenica fortemente perturbata su tutto il territorio regionale. Sebbene vi sia ancora margine, mancando qualche giorno, il quadro meteorologico sembra ormai delineato. Già tra notte e mattina rovesci e temporali diffusi sul settore centro-occidentale, in estensione a quello orientale, che vivrà i fenomeni più significativi dal tardo mattino e nel corso del pomeriggio. Sebbene la previsione risulti delicata e quindi verranno forniti ulteriori aggiornamenti, sarà una giornata probabilmente complessa dal punto di vista meteorologico. Saranno possibili nubifragi laddove i temporali andranno a risultare maggiormente persistenti o con elevata intensità puntuale. Nella fase iniziale del peggioramento, specie sul settore orientale, nuovamente possibilità di grandine anche di rilevanti dimensioni, in quanto i fenomeni risulteranno anche a carattere temporalesco.

Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna