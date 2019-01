Precipitazioni nevose in arrivo nel modenese. Tre giorni in bianco

E' confermata la formazione di un profondo ciclone mediterraneo che si manifesterà attraverso due fenomeni, ovvero tra martedì e mercoledì la fase nevosa, a cui seguirà un secondo fronte nevoso tra mercoledì e giovedì. In particolare è prevista possibile neve nella tarda giornata di oggi che dovrebbe proseguire nella notte fino a domani mattina, poi nella giornata sempre di domani le precipitazioni nevose si calmeranno fino a scomparire e lasciando un periodo di stabilità, seppur la temperatura rimarrà bassa.

La seconda perturbazione nevosa è poi prevista fra mercoledì e giovedì, e in particolare verso sera in cui si estenderà da Piacenza fino a Bologna, toccando non solo gli Appennini, ma anche la Bassa. Tuttavia a Modena in entrambe le situazioni si alterneranno precipitazioni nevose a quelle piovose.