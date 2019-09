Meteo | In arrivo una domenica di piogge abbondanti

Una nuova perturbazione, la settima del mese di Settembre, determinerà una spiccata instabilità nella giornata di Domenica 22 Settembre. Già dal pomeriggio-sera odierno assisteremo a un aumento della nuvolosità alta e stratificata, senza precipitazioni, preludio all’arrivo del tempo perturbato per domani. Giusto sulla tarda serata saranno possibili i primi rovesci sul settore appenninico occidentale.

Rischio piogge abbondanti in Appennino

Questo tipo di configurazioni impongono di porre l’attenzione soprattutto sul nostro Appennino: difatti il maltempo sarà marcato dapprima sulle aree Tirreniche e in prossimità della Liguria, con le precipitazioni che risaliranno verso il nostro crinale.

Di conseguenza sulle nostre aree montane saranno possibili accumuli ingenti, almeno localmente, con picchi di 60-80 mm in 24 ore, anche se alcune proiezioni modellistiche lasciano rilevare la possibilità di locali estremi di 100mm/24h.

Le piogge si estenderanno successivamente sulle pianure, interessando gran parte del territorio regionale, tuttavia in forma meno omogenea specie per quanto riguarda le aree orientali.

Zone interessate e tempistiche

Parlando di zone interessate possiamo riferirci all’intero territorio regionale, con maggior interesse delle aree appenniniche in termini di accumulo rispetto alle pianure. Per quanto riguarda le tempistiche è il parametro con maggior incertezza. Tuttavia la dinamica più probabile è quella di seguito indicata.

Tra tarda serata e notte i primi rovesci o temporali interesseranno l’Appennino occidentale (PC;PR;RE), con i fenomeni che si estenderanno alle zone di pianura in maniera disomogenea. Nel corso della mattinata l’instabilità andrà aumentando sui settori centro-occidentali(PC,PR,RE,MO), sia in Appennino sia in pianura con rovesci in risalita da Sud. Come già accennato, i maggiori quantitativi di pioggia saranno a carico dei rilievi. In orario mattutino probabilità di precipitazioni inferiore sui settori orientali, ma che andrà aumentando avvicinandosi al pomeriggio. In ogni caso, saranno comunque possibili dei piovaschi o brevi rovesci a seguito della dinamica “pre-frontale”. Tali eventuali precipitazioni assumeranno carattere disomogeneo e temporaneamente più intenso.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni che si estenderanno al resto del territorio, interessando più marcatamente i settori orientali. Qui rimane più marcata l’incertezza in quanto risulta difficile determinare la precisa direzione delle precipitazioni. Nel caso essa fosse maggiormente disposta da Sud verso Nord saranno maggiormente interessate le aree tra Emilia orientale e Romagna Settentrionale. Nel caso in cui fosse disposta maggiormente verso Nord-Est, anche la parte meridionale della Romagna vederebbe un maggior coinvolgimento.

È bene precisare che quest’ultima distinzione è relativa agli accumuli, mentre a livello di precipitazioni esse sono attese in entrambi i settori. Chiaramente la parte Sud della Romagna nel primo caso vedrebbe meno precipitazioni.

Possibili rischi

Si è ribadita l’importanza di prestare attenzione sui rilievi in quanto il rischio di piogge abbondanti è concreto. Questo potrebbe quindi facilitare l’innesco di criticità di tipo idrogeologico. Si raccomanda quindi attenzione sia nelle aree montane soggette a movimenti franosi sia in prossimità dei corsi d’acqua minori. Questi potrebbero subire repentini episodi di piena a fronte delle piogge sul crinale.

L’evoluzione verso Lunedì 23 Settembre

Precipitazioni che nel corso della serata andranno attenuandosi sui settori centro-occidentali, mentre potranno insistere sulle aree orientali in esaurimento verso la notte successiva. La giornata di Lunedì 23 Settembre vedrebbe la nostra regione fuori dal raggio d’azione principale della perturbazione. Avremo quindi nuvolosità irregolare, a tratti compatta, ma con piogge sporadiche. Esse potranno riguardare principalmente l’Appennino e le zone di bassa pianura in prossimità del Po.

Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna.