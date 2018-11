Meteo. Previste le prime precipitazioni nevose nel territorio modenese

E' allerta neve nelle province di Ferrara e della Romagna e già si parla di prime precipitazioni nevose che dovrebbero giungere nel territorio dell'alto Appennino modenese già a partire da questa sera, e che scenderanno durante la notte anche nell'area di montagna a quota più bassa, raggiungendo il territorio di Pavullo. Dalla zona della pedemontana fino ad arrivare a Modena le precipitazioni nevose saranno rare se non assenti, tuttavia nella giornata di domani ci potremmo svegliare con acqua misto neve nel capoluogo di provincia.

IL PIANO NEVE DELLA PROVINCIA

I mezzi spartineve e spargisale della Provincia sono pronti a intervenire per tenere pulita la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali, in particolare lungo le strade dell'Appennino modenese, dove martedì sono previste nevicate moderate; il rischio principale, tuttavia, resta il ghiaccio, soprattutto nelle prime ore del mattino e nei tratti più esposti. In montagna proseguono i trattamenti preventivi con il sale, già iniziati la scorsa settimana; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l'effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c'è l'obbligo di catene e o gomme da neve.