Meteo | Temporali e possibili grandinate tra il pomeriggio e la serata

Tra il pomeriggio e la serata di oggi i settori centro-occidentali della nostra regione potranno vedere lo sviluppo di rovesci e temporali a tratti intensi. L’instabilità tenderà ad innescarsi sulle zone medio-appenniniche, coi temporali in successivo sconfinamento fin sulle aree di pianura. Tra la fascia collinare e l’alta pianura possibile intensificazione dei fenomeni, con associata grandine localizzata anche di medie dimensioni.

Similmente a quanto accaduto nella giornata di ieri, il contesto risulta difficilmente prevedibile nella sua evoluzione precisa, bisogna quindi in tal caso individuare le aree di maggior interesse. Le province di PC,PR,RE,MO saranno quelle più probabilmente coinvolte, ricordiamo che, essendo il contesto temporalesco, non tutte le zone verranno interessate in maniera uniforme.

Per quanto riguarda l’area di bassa pianura, tra Parmense e Modenese, non è esclusa, specie tra tardo pomeriggio e prima serata, un’ulteriore intensificazione con possibile grandine di dimensioni medio-elevate. La situazione in tale area rimane oggettivamente più al limite rispetto a quella descritta in precedenza, invitiamo però a tener conto di tale eventualità.

Possibile rischio anche connesso alle raffiche di vento, eventualmente severe in prossimità dei temporali. Non esclusi quindi danni, anche puntuali, a seguito dell’attività temporalesca pomeridiana, specie nelle aree già rese vulnerabili nella giornata di ieri.

Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna