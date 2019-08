Meteo| Con settembre arriva il primo sensibile calo delle temperature

L’Estate 2019 è agli sgoccioli sotto l’aspetto meteorologico: il cambio di stagione avverrà già in data 1 Settembre, quando si entrerà in Autunno. Quali condizioni meteo accompagneranno l’inizio della nuova stagione? Seppur la distanza temporale di 5-6 giorni sia ancora eccessiva per poter fornire dettagli, la tendenza meteo per l’inizio del mese di Settembre vira verso un cambio di circolazione atmosferica: all’Alta Pressione subentreranno, entro pochi giorni dall’inizio del nuovo mese, correnti atlantiche più umide e fresche.

Come avverrà il “cambio di passo” dal punto di vista meteorologico?

L’Alta Pressione, talvolta già indebolita da timide infiltrazioni umide da Ovest, resisterà e continuerà ad interessare il territorio emiliano-romagnolo fino alla giornata di Sabato 31 Agosto: le temperature massime non varcheranno la soglia dei +32°/+33°, risultando comunque al di sopra delle medie del periodo.

Un primo cedimento del promontorio sub-tropicale farà sentire i suoi effetti già nella giornata di Domenica 1 Settembre, ma solo in termini di precipitazioni: instabilità nelle ore pomeridiane e serali in avanzamento dai rilievi verso le pianure, ma senza alcun calo termico.

Successivamente, fra Lunedì 2 e Mercoledì 4 Settembre, una saccatura nord-atlantica pilotata da un centro di bassa pressione sulla Scandinavia farà affluire correnti più umide e fresche verso l’Italia attraverso la Valle del Rodano: sono attese piogge e temporali, con un graduale ma marcato calodelle temperature.

Calo termico da inizio Settembre

Come accennato in precedenza, il probabile peggioramento di inizio Settembre porterà anche un graduale e marcato calo delle temperature: come ci mostra la mappa di anomalia delle temperature a 1500 m, per le ore centrali di Martedì 3 Settembre potrebbero registrarsi valori al di sotto delle medie nelle aree in azzurro, nettamente al di sotto di esse nelle aree in blu.

Il calo termico non si avrà soltanto in quota, ma si farà sentire anche e soprattutto al suolo: l’aria caldo-umida accumulata nei bassi strati verrà sollevata verso l’alto dall’attivazione di fresche correnti settentrionali, favorendo una netta flessione delle temperature in Emilia-Romagna.

Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna