Meteo | Previsioni per mercoledì 1 maggio

Stato del cielo: Poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e localmente sull'Emilia orientale e Romagna.

Precipitazioni: locali rovesci o temporali su Appennino centrale-orientale con possibili temporanei sconfinamenti sulle pianure del Bolognese-Ferrarese e sulla Romagna interna. Assenti altrove.

Temperature: minime in aumento, con valori di +5/+11°C e massime in aumento, con valori di +18/+22°C.

Venti deboli dai quadranti occidentali con rinforzi da Sud-Ovest in Romagna e Appennino, deboli/moderati da Est/Sud-Est lungo la costa. Mare poco mosso.

