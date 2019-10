Meteo | Previsioni per venerdì 1 novembre

Stato del cielo: Coperto in Appennino e su Ovest Emilia, molto nuvoloso su Romagna e fascia pedemontana emiliana, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso altrove. In generale, nubi in aumento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: pressochè assenti, salvo isolati piovaschi su Appennino romagnolo al mattino e sui rilievi dell'Emilia centro-occidentale nel pomeriggio-sera.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +6/+11°C e massime in aumento, con valori di +12/+16°C.

Venti deboli dai quadranti orientali. Mare poco mosso.

Attendibilità: alta

