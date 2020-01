Meteo | Previsioni per venerdì 10 gennaio

Stato del cielo: Nuvolosità bassa sui settori occidentali fin dal mattino. Nuvolosità irregolare in aumento tra pomeriggio e sera anche sul restante territorio; generalmente poco nuvoloso in Romagna, almeno fino in serata. Probabili foschie e nebbie tra notte e mattina, specialmente sull'Emilia Occidentale. Nuove nebbie possibili in serata lungo l'asta del Po. Deboli gelate possibili sulle basse pianure.

Precipitazioni: deboli piovaschi possibili sul crinale appenninico centro-occidentale.

Temperature: minime in aumento, con valori di -2/4°C e massime in aumento, con valori di 5/12°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali ovunque, raffiche moderate da Sud-Ovest sul crinale. Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery