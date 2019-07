Meteo | Previsioni per mercoledì 10 luglio

Stato del cielo: Nuvoloso al mattino con prime schiarite su Ovest Emilia. Schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio, con cieli sereni/poco nuvolosi in Emilia e parzialmente nuvolosi sulla Romagna.

Precipitazioni: frequenti, anche a carattere temporalesco e localmente severe tra notte e mattinata, specie sui settori orientali, in progressiva attenuazione nel corso della mattinata da Ovest verso Est. Residui fenomeni nel primo pomeriggio tra Forlivese e Riminese, in seguito esaurimento e fenomeni assenti su tutta la regione.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +16/+22°C e massime in diminuzione, con valori di +23/+27°C.

Venti moderati da Est/Nord-Est con rinforzi lungo la costa, in attenuazione dal pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso.

