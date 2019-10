Meteo | Previsioni per giovedì 10 ottobre

Stato del cielo: Poco o parzialmente nuvoloso sui settori orientali al mattino, in prevalenza sereno altrove.

Precipitazioni: locali piogge rimarranno possibili nella prima nottata sulle aree centro-orientali in rapido esaurimento. Non esclusi deboli ed isolati fenomeni residui in prima mattinata sulla Romagna e a tratti sul Riminese nel primo pomeriggio(con probabilità bassa). Assenti altrove nel corso della giornata.

Temperature: minime in aumento, con valori di +11/+15°C e massime stazionarie, con valori di +17/+22°C.

Venti deboli occidentali al mattino, in rotazione dai quadranti orientali tra pomeriggio e sera. Mare poco mosso.

Attendibilità: alta

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery