Meteo | Previsioni per lunedì 11 novembre

Stato del cielo: In prevalenza coperto.

Precipitazioni: in risalita da Sud-Est verso Nord-Ovest, a carattere diffuso tra notte e mattino con fenomeni moderati o localmente più intensi in Emilia e deboli in Romagna. Nel pomeriggio tendenza ad esaurimento delle precipitazioni sui settori centro-orientali, mentre permarrà fino a sera instabilità sulle aree occidentali. Neve dai 1400m in prima mattinata con quota neve in rapido rialzo fin sui 1700/1800m. I fiocchi potrebbero scendere a quote inferiori nelle ore serali in caso di eventuali temporali nevosi su Appennino Piacentino e Parmense.

Temperature: minime in aumento, con valori di +6/+12°C e massime in diminuzione, con valori di +7/+14°C.

Venti di direzione variabile, in prevalenza occidentali sulle pianure, da Est/Sud-Est su costa. Mare da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta

